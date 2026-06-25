Хвиля спеки рухається на схід Європи і дістанеться України вже на вихідних

Потужна хвиля спеки, яка вже спричинила температурні рекорди у Західній Європі, найближчими днями пошириться на схід континенту та дістанеться України. Про це пише BBC з посиланням на дані метеослужб, а також повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У Франції, Великій Британії та Іспанії останніми днями зафіксували безпрецедентні температурні показники. У Парижі температура сягала майже +41 градуса, у Франції національний температурний індикатор досяг найвищого рівня від початку спостережень у 1947 році, а значна частина країни перебувала під червоним рівнем небезпеки.

У Великій Британії зафіксували найспекотніший червневий день за весь час спостережень: у Госпорті, графство Гемпшир, температура піднялася до +36,1 градуса. Синоптики не виключали подальшого зростання температури до +38 градусів.

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В Іспанії метеорологічне агентство повідомило про найвищу середню добову температуру для червня з 1950 року. У частині північних регіонів країни діяли червоні попередження, а в окремих районах Країни Басків прогнозували до +42 градусів.

Сильна спека вплинула і на роботу туристичних об’єктів. У Парижі Лувр та Ейфелева вежа закривалися раніше, ніж зазвичай. У Луврі заявили, що будівля недостатньо пристосована до умов зміни клімату.

У Франції також повідомляли про щонайменше 40 загиблих внаслідок інцидентів, пов’язаних зі спекою, а влада попереджала про зростання ризику лісових пожеж.

За даними BBC, хвиля спеки поступово рухається далі на схід. Суворі попередження про високу температуру оголошували для Польщі, Хорватії та Угорщини. У Німеччині, Нідерландах і Бельгії пік спеки очікується ближче до вихідних.

У Нідерландах метеослужба KNMI оголосила помаранчевий рівень попередження для південних і центральних районів країни, де температура може піднятися до +37, а подекуди до +39 градусів. У Бельгії на значній частині території також діє помаранчеве попередження.

На цьому тлі спека почне посилюватися і в Україні. За прогнозом Наталки Діденко, у західних областях протягом дня очікується +28…+34 градуси, на півдні — близько +30, у більшості областей — +24…+29 градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. На більшій частині території України переважатиме суха погода.

У Києві 26 червня максимальна температура становитиме +26…+27 градусів.

Однак уже на вихідних спека в Україні, за прогнозом Діденко, посилиться і прийде із заходу Європи. Першими її відчують західні області, а в неділю майже по всій країні температура може піднятися до +32…+37 градусів, місцями — ще вище.

Науковці пов’язують дедалі частіші та інтенсивніші хвилі спеки в Європі зі зміною клімату. За даними кліматичної служби Copernicus, Європа нагрівається найшвидше серед континентів — удвічі швидше за середньосвітовий показник.

Це призводить до частіших періодів екстремальної спеки, зростання навантаження на водні ресурси, ризику посух і лісових пожеж, а також до необхідності адаптації міст, інфраструктури та енергосистем до нових кліматичних умов.