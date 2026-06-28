У Європі спека сягне +40: у Франції 1000 надлишкових смертей, річки міліють

У частині Європи в неділю прогнозують температуру до 40 градусів, тоді як інші регіони накрили грози. Франція повідомила про 1000 надлишкових смертей під час рекордної хвилі спеки, пише Reuters.

Французьке агентство громадського здоров’я заявило, що більшість смертей, пов’язаних зі спекою, стосувалися літніх людей. Відомство попередило, що кількість загиблих може зрости, коли з’явиться більше інформації про смерті у будинках для літніх людей та приватних оселях.

За оцінками науковців, хвиля спеки, яка почалася 20 червня, стала найгіршою з коли-небудь зафіксованих у Європі. Високі температури вже порушили роботу енергогенерації, пошкодили інфраструктуру та перевантажили системи охорони здоров’я.

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Дослідники також заявили, що така хвиля спеки була б “практично неможливою” без спричинених людиною кліматичних змін. За їхніми оцінками, через зміну клімату нинішні надзвичайно високі нічні температури стали у 100 разів імовірнішими, ніж були б два десятиліття тому.

У Німеччині, Польщі та Італії температура, за прогнозами, наблизиться до 40 градусів або перевищить цю позначку. Водночас у частині Франції пройшли сильні грози, які спричинили нові перебої з транспортом та електропостачанням.

У Німеччині через спеку скоротили рух поїздів на важливій залізничній лінії у західній землі Північний Рейн-Вестфалія. У Лейпцигу на сході країни призупинили рух трамваїв. Місцеві медіа повідомляли, що багато людей залишалися вдома і не виходили надвір до заходу сонця.

Аномальна спека також вплинула на європейські річки: вода в них міліє та нагрівається, що створює проблеми для виробництва електроенергії й сільського господарства.

В Угорщині атомна електростанція “Пакш”, ймовірно, знову буде змушена зменшити виробництво електроенергії через високу температуру води в Дунаї, яку станція використовує для охолодження.

В Італії зменшення течії річки По дозволило морській воді просунутися до 18 км углиб суходолу. Це викликало занепокоєння щодо наслідків для сільського господарства та заповідних водно-болотних угідь у дельті річки.

На тлі спеки в Європі повідомляють про десятки випадків утоплення людей, які шукали порятунку від високих температур біля водойм.

У Франції метеорологічна служба заявила, що екстремальна спека відступила на більшій частині території країни, однак у деяких районах на північному сході ще діяли попередження про спеку.

Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст заявила, що наслідки хвилі спеки можуть відчуватися ще до 10 днів після зниження температури. “Епізод не завершений”, — сказала вона в ефірі BFM.

Грози, які накрили частину Франції пізно ввечері в суботу, принесли прохолодніше повітря, але спричинили відключення електроенергії. Станом на ранок неділі 63 тисячі домогосподарств на півночі та в центрі Франції залишалися без світла, повідомила енергокомпанія Enedis.