Nike винайшла “нейровзуття”: що відомо про нову лінійку Mind

Nike випустила лінійку взуття Mind, яку компанія позиціонує як перший для себе крок у сферу “нейронаукового” взуття. Про це повідомляє CNN.

Новинка з’явилася у продажу в січні та швидко розкупилася під час кількох світових релізів. Покупців зацікавила обіцянка компанії створити взуття, яке може допомагати зменшувати ментальні відволікання та посилювати фокус.

Лінійка Nike Mind вийшла у двох форматах — мюлі та кросівки, у чоловічій і жіночій версіях. Взуття призначене не для тренувань чи змагань, а для носіння до або після них.

Реклама

Реклама

Мюлі коштують 95 доларів, кросівки — 145 доларів. У Nike заявили, що після розпродажу мюлів понад 2 млн людей підписалися на сповіщення про повторну появу товару в онлайн-магазині.

На вторинному ринку ціни на Nike Mind вже зросли. Версія мюлів Light Smoke Grey стала найуспішнішим релізом Nike в історії платформи StockX.

Ключова особливість взуття — 22 пінні вузли на підошві кожної пари. Під час ходьби вони рухаються незалежно один від одного та тиснуть на механорецептори стопи — сенсорні нейрони, які реагують на тиск і текстуру.

У Nike стверджують, що під час розробки, яка тривала 10 років, нейробіологи вимірювали мозкову активність спортсменів до, під час і після ходьби на бігових доріжках у взутті Mind.

За даними компанії, результати показали зростання електричної активності в зоні мозку, пов’язаній із сенсомоторною мережею. Водночас це нібито знижує активність мережі, відповідальної за блукання думок і саморефлексію.

Теоретично це має допомагати людині виходити з “негативних циклів думок” і переходити у стан “розслабленої уважності”. Водночас Nike поки не опублікувала рецензованого наукового дослідження щодо технології цього взуття.

Дослідник Nike Sport Research Lab Грем Моффат заявив, що Nike Mind відкриває нову категорію сенсорно оптимізованого взуття.

Професор смарт-текстилю та носимих технологій британського Університету Лафборо Ішара Дхармасена вважає, що ідея такого взуття не є безпідставною. За його словами, стимуляція стопи може змушувати людину краще усвідомлювати тіло та поточні відчуття, подібно до деяких практик медитації.

Водночас він зазначає, що потенційний ефект може слабшати із часом, коли мозок звикатиме до нових відчуттів. Також, за його словами, сама поява додаткових сенсорних сигналів не означає автоматичного покращення когнітивних функцій.

Дхармасена називає Nike Mind “пасивним нейроносимим” продуктом — на відміну від смартгодинників та інших гаджетів, які потребують електроніки й батарей.

За його оцінкою, це частина ширшої тенденції до “розумного” одягу та взуття, які виглядають як звичайне спортивне екіпірування, але обіцяють додаткові wellness-ефекти без електронних пристроїв.