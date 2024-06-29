Nike планує запустити лінію кросівок за ціною до $100

Компанія Nike випустить нові кросівки вартістю до 100 доларів у різних країнах світу, заявив її фінансовий директор.

Як передає Reuters, останніми роками компанія Nike значно підвищила ціну на свої кросівки Air Jordan 1. Наразі вони продаються за ціною до 200 доларів.

На сайті Nike кросівки Air Force 1 продаються за ціною близько 150 доларів. Для порівняння, кросівки Samba і Gazelle від Adidas коштують 100 і 120 доларів відповідно.

Акції Nike впали в п’ятницю, завершивши день зниженням на 19,98%, що стало найбільшим одноденним падінням в історії компанії. У четвер компанія повідомила про несподіване зниження продажів в останньому кварталі. Зростання продажів Nike сповільнилося, оскільки компанія бореться з конкуренцією з боку Adidas, а також з брендами On і Deckers’ Hoka.

Керівники компанії також відзначили зниження відвідуваності своїх фірмових магазинів, де продається взуття та одяг зі знижками, що свідчить про зростаючий тиск з боку споживачів, орієнтованих на вартість.

“Найімовірніше, це спроба залучити більш чутливих до ціни споживачів, – сказав аналітик GlobalData Ніл Сондерс, маючи на увазі нову лінію від $100 і нижче”. У четвер фінансовий директор Nike Метью Френд заявив інвесторам: “Наші команди також використовують можливості, пов’язані з ціновими орієнтирами”.

Американці обережні у своїх витратах, особливо коли йдеться про товари першої необхідності, такі як модні кросівки. Однак кросівки-конкуренти Cloudflow 4 і Clifton 9 від Hoka, які продаються за 159,99 і 145 доларів відповідно, останнім часом користуються попитом у багатьох покупців.

За словами аналітиків, конкурентами Nike у категорії “доступна ціна” є Hoka і Roger Federer backed-On. “Це та сфера, в якій вони можуть конкурувати більш успішно в найближчій перспективі”, – сказав аналітик Truist Securities Джозеф Чівелло.