Nike хоче повернути лідерство серед бігових брендів і робить ставку на високотехнологічні “важкі” кросівки

Nike намагається повернути позиції у професійному та аматорському бігу, де компанія колись була беззаперечним лідером. На Нью-Йоркському марафоні цього року гендиректор Nike Елліот Гілл вітав спортсменів на фініші, але переможці бігли у взутті конкурентів: чоловічу гонку виграв Бенсон Кіпруто в Adidas, а Хеллен Обірі у моделях On стала першою серед жінок, пише Bloomberg.

У Nike визнають, що втрачають частку ринку на дорогах, треках і бігових доріжках. Відтоді як Гілл повернувся до компанії торік, він зробив відновлення бігового напрямку одним із головних пріоритетів. За його словами, успіх бренду напряму залежить від його результатів у біговому сегменті.

У США ринок бігових кросівок оцінюють у 7,4 млрд доларів — це близько 8% усього взуттєвого ринку. Частки Nike тут стало менше: попереднє керівництво сконцентрувалося на lifestyle-моделях на кшталт Air Force 1 та Dunks і скоротило присутність у спеціалізованих магазинах.

Тепер компанія намагається виправити курс. Nike розробляє нові високопродуктивні моделі, повертається до співпраці з біговими клубами та знову виходить у спеціалізовані бігові магазини, де купують взуття досвідчені бігуни.

Колишні прихильники бренду також почали шукати альтернативи. 43-річна Нью-Йоркська тренерка Крістін Сміт розповідає, що свого часу була фанаткою Nike й обожнювала Zoom Vaporfly 4% — комерційну версію «суперкросівок», створених для Еліуда Кіпчоге (кенійський легкоатлет, бігун на довгі дистанції, олімпійський чемпіон). Але згодом їй перестали подобатися нові щорічні моделі, і конкуренти запропонували свої успішні розробки. Тепер вона бігає у взутті Adidas і Puma.

Сміт каже, що Nike потрібно знову створити щось по-справжньому сильне, щоб повернути довіру бігової спільноти, яка уважно стежить за елітними атлетами та їхнім спорядженням.

Зусилля компанії починаються з нових «суперкросівок», орієнтованих на топових спортсменів. У дослідницькому центрі Nike низка моделей лежить розрізаними навпіл — для аналізу пінистих матеріалів, пластин, шкір та синтетичних волокон. Серед них і бігові шипівки, створені спеціально для Фейт Кіп’єгон (кенійська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні та довгі дистанції, олімпійська чемпіонка), яка влітку намагалася подолати чотирихвилинний рубіж на милю у кастомній моделі Nike.