“Прорив” у Новопавлівці нейтралізовано

59 окрема штурмова бригада “Степові хижаки” повідомила про ліквідацію спроби російського “прориву” у Новопавлівці на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. За даними підрозділу, ситуацію вдалося швидко локалізувати. Українські сили ліквідували 15 російських військових, ще двох узяли в полон. Усі ворожі групи були нейтралізовані, частина втекла, а частина втратила боєздатність. У бригаді зазначили, що дотрималися норм міжнародного гуманітарного права.

У повідомленні йдеться, що 59 бригада вчасно підсилила оборону й допомогла стабілізувати ситуацію. Військові закликали не поширювати неперевірену інформацію та спиратися на офіційні джерела.

Раніше спільнота DeepState повідомляла, що 14 листопада російські війська скористалися густим туманом і навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним. Через неї ворог перекинув близько десяти одиниць техніки, після чого зміг зайти до центральної та південної частин Новопавлівки та розосередити десант у місцевих укриттях.

Реклама