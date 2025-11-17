Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру п’яти областей – Міненерго

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей, повідомляє Міністерство енергетики.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

У Міненерго нагадують, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України. Міністерство закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Раніше місцева влада Одещини повідомила, що через нічну російську атаку є наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба додав, що в одному з портів є перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.

Також, за його даними, внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч – без тепла, на Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру.