Україна та NVIDIA запускають спільну ініціативу зі створення суверенного ШІ

Україна розпочинає нову співпрацю з NVIDIA для побудови суверенного штучного інтелекту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров, зазначивши, що це питання національної безпеки та захисту даних. Раніше в межах партнерства вже було запущено проєкт AI Factory, який має забезпечити появу в Україні потужної державної ШІ-інфраструктури на базі технологій NVIDIA.

За словами Федорова, завдяки експертизі світового лідера у сфері обчислювальних рішень Україна отримає доступ до передових технологій для створення стійкої та незалежної AI-інфраструктури для державного й оборонного секторів. Ініціатива охоплює підтримку у створенні національної інфраструктури, розвиток талантів і освіти у сфері штучного інтелекту, спільні дослідницькі проєкти та підтримку стартап-екосистеми.

Першим спільним проєктом стане створення Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, навченої на українських даних, законодавстві та публічних послугах. Вона стане основою для всіх AI-рішень в екосистемі Дії, від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку.

У межах цієї роботи Україна отримає доступ до технологій і фахової підтримки NVIDIA, що дозволить швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати продукти світового рівня. Федоров наголосив, що співпраця з NVIDIA є важливим кроком до побудови агентивної держави, яка використовує штучний інтелект для рішень, що допомагають людям.