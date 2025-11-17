        Кримінал

        У Польщі пошкоджено залізничну ділянку Демблін-Варшава

        Віктор Алєксєєв
        17 Листопада 2025 09:57
        читать на русском →
        Пошкоджена залізнична ділянка / Фото з X @Dyspozytura_T
        Пошкоджена залізнична ділянка / Фото з X @Dyspozytura_T

        Вранці 16 листопада у Польщі, неподалік села Жичин у Гарволінському повіті Мазовецького воєводства, на залізничній ділянці Демблін–Варшава виявили значні пошкодження колії.

        Про це у соцмережі Х повідомила поліція Мазовецького воєводства.

        “Сьогодні вранці, о 7:39 ранку, машиніст поїзда повідомив телефоном про порушення в роботі залізничної інфраструктури поблизу міста Жичин Гарволінського повіту, поблизу залізничної станції Міка”, — йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама


        Зазначається, що на момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів обслуговуючого персоналу, ніхто з них не постраждав. На місце події оперативно прибули відповідні служби. За словами правоохоронців, попередній огляд виявив “пошкодження ділянки колії, що призвело до зупинки поїзда”.


        Коментуючи інцидент, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що причини руйнування залізничної ділянки наразі зʼясовуються, але не виключив, що “ми маємо справу з актом саботажу”.

        “Я постійно контактую з Міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом саботажу. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування”, — написав Туск.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини