У Польщі пошкоджено залізничну ділянку Демблін-Варшава

Вранці 16 листопада у Польщі, неподалік села Жичин у Гарволінському повіті Мазовецького воєводства, на залізничній ділянці Демблін–Варшава виявили значні пошкодження колії.

Про це у соцмережі Х повідомила поліція Мазовецького воєводства.

“Сьогодні вранці, о 7:39 ранку, машиніст поїзда повідомив телефоном про порушення в роботі залізничної інфраструктури поблизу міста Жичин Гарволінського повіту, поблизу залізничної станції Міка”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама



Зазначається, що на момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів обслуговуючого персоналу, ніхто з них не постраждав. На місце події оперативно прибули відповідні служби. За словами правоохоронців, попередній огляд виявив “пошкодження ділянки колії, що призвело до зупинки поїзда”.



Коментуючи інцидент, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що причини руйнування залізничної ділянки наразі зʼясовуються, але не виключив, що “ми маємо справу з актом саботажу”.

“Я постійно контактую з Міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом саботажу. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування”, — написав Туск.