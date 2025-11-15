Російські війська штурмували Новопавлівку, висадивши десант через понтонну переправу — DeepState

OSINT-спільнота DeepState повідомляє, що 14 листопада російські підрозділи здійснили штурм села Новопавлівка на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

За їхніми даними, скориставшись густим туманом, російські військові навели понтонну переправу між населеними пунктами Ялта та Дачне, після чого перекинули через неї близько десяти одиниць техніки. Виявити переправу вчасно не вдалося, тож ворог зміг зайти в центральну й південну частину Новопавлівки та розосередити десант у місцевих укриттях.

Мапа DeepState

Станом на ранок 15 листопада підтверджено знищення щонайменше одного танка та однієї бойової машини піхоти. Інша техніка, яку ворог переправив до села, поки що не локалізована — тривають заходи з її пошуку та ураження.

OSINT-аналітики також зазначають, що російська техніка зуміла повторно увійти до району, тому кількість ворожих військових у Новопавлівці значно більша, ніж кілька осіб.