Сили оборони знешкодили 93 повітряні цілі ворога

У ніч на 15 листопада (з 19:00 14 листопада) противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.