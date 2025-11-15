        Політика

        Сили оборони знешкодили 93 повітряні цілі ворога

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 09:33
        Уламки “Кинджалу”, збитого під Києвом. Архівне фото / Фото Bild
        У ніч на 15 листопада (з 19:00 14 листопада) противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


