        Суспільство

        Від нічних +2 до +16 вдень: де завтра в Україні буде найтепліше

        Галина Шподарева
        14 Листопада 2025 22:18
        читать на русском →
        Дахи Одеси / Фото: Telegram-канал "Моя Одеса"
        Дахи Одеси / Фото: Telegram-канал "Моя Одеса"

        У суботу, 15 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та переважно без опадів. У північних областях вдень можливий невеликий дощ, а на південному сході вночі та вранці очікується туман.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Дощів в Україні завтра синоптики не обіцяють, окрім північної частини країни, де вдень можливі незначні опади. У південно-східних областях вночі та вранці очікується туман.

        Реклама
        Реклама

        Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах, а також вдень у більшості центральних, південних регіонів, Сумській та Харківській областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

        Температура вночі становитиме +2…+7 °C, на узбережжі Чорного моря до 11 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C, а на Прикарпатті та Одещині до +16 °C.

        Погодна мапа України на 15 листопада / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини