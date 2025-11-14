Від нічних +2 до +16 вдень: де завтра в Україні буде найтепліше

У суботу, 15 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та переважно без опадів. У північних областях вдень можливий невеликий дощ, а на південному сході вночі та вранці очікується туман.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Дощів в Україні завтра синоптики не обіцяють, окрім північної частини країни, де вдень можливі незначні опади. У південно-східних областях вночі та вранці очікується туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах, а також вдень у більшості центральних, південних регіонів, Сумській та Харківській областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +2…+7 °C, на узбережжі Чорного моря до 11 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C, а на Прикарпатті та Одещині до +16 °C.