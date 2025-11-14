ЗСУ вдарили по базі кораблів у Новоросійську, НПЗ у Саратові та складу ПММ біля Енгельса, — Генштаб

Українські підрозділи в ніч на 14 листопада завдали ударів по трьох стратегічних об’єктах Росії — базі кораблів у Новоросійську, саратовському НПЗ та підприємству зі зберігання ПММ біля Енгельса. Підтверджено ураження інфраструктури, вибухи та пожежі на всіх трьох об’єктах.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів “Новороссийск” у Краснодарському краї РФ. Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети “Нептун” та ударні БпЛА різних типів.

Реклама

Реклама

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

“Термінал “Шесхаріс” — один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні”, — зазначили в Генштабі.

Також уражено нафтопереробний завод “Саратовський” у Саратовській області РФ. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкта Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Окрім того було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів “Комбінат Крістал” у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта.