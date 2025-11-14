Reuters: Україна вивела з ладу до 20% російських НПЗ, але Москва поки компенсує втрати резервами

Російська нафтопереробка знизилася лише на 3% за десять місяців року, попри наймасштабніші українські атаки дронами по російських НПЗ. Про це свідчать оцінки галузевих джерел і дані, на які посилається Reuters.

Україна суттєво наростила удари безпілотників углиб Росії, намагаючись уразити нафтопереробні заводи, нафтобази та трубопроводи – ключове джерело фінансування російської війни. Більшість атак сталася на початку року та відновилася з серпня. Загалом українські дрони уразили щонайменше 17 великих НПЗ, що змусило РФ скоротити експорт пального та посилити протидронову оборону.

У період із серпня по жовтень удари разом із плановими ремонтами вивели з ладу близько 20% переробних потужностей. Однак це призвело лише до 6% падіння обсягів переробки – до приблизно 5,1 млн барелів на добу, що на 300 тисяч барелів менше, ніж торік.

Загалом від січня до жовтня Росія переробила близько 220 млн тонн нафти (5,2 млн барелів на добу) – на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. РФ більше не публікує офіційні дані щодо нафтопереробки. Троє співрозмовників Reuters говорили на умовах анонімності.

Джерела зазначають, що НПЗ працювали нижче максимальної потужності ще до ударів, тож змогли компенсувати втрати, перезапустивши резервні установки як на пошкоджених заводах, так і на тих, що не постраждали. Загальна переробна спроможність РФ оцінюється приблизно у 6,6 млн барелів на добу, але майже ніколи не використовується повністю.

Київ заявляє, що кампанія спрямована на зрив постачання пального російським військам і зменшення доходів Кремля. Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що доходи РФ від продажу нафти та нафтопродуктів у серпні впали до одного з найнижчих рівнів із 2022 року. За словами президента Володимира Зеленського, українські удари могли скоротити постачання бензину в Росії до 20%.

У першому кварталі 2025 року українські БПЛА уразили шість великих НПЗ: у Рязані, Волгограді, Саратові, Туапсе, Уфі та Астрахані. Із серпня, за підрахунками британської організації Open Source Centre, було здійснено щонайменше 58 атак на ключові енергетичні об’єкти РФ, причому дрони долали відстань до 2 000 км углиб країни.

Удари пошкодили заводи в Новокуйбишевську, Кірішах і Салаваті. Західні санкції ускладнили ремонт — Росія втратила доступ до запчастин, адже модернізація її НПЗ здійснювалася здебільшого західними компаніями. За даними агентства, російські підприємства частково заміщають обладнання власним виробництвом або закупівлями з Китаю.

Попри те, що перезапуск установок після ударів триває кілька тижнів, ремонти є дорогими та часом потребують більше часу. Тому залишається незрозумілим, як довго РФ зможе компенсувати наслідки українських атак за рахунок резервних потужностей, якщо вони триватимуть.