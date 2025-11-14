СБУ виявила шість нових схем для “ухилянтів”

СБУ та Національна поліція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації у центральних і західних регіонах України. Про це повідомляє СБУ.

Ділки продавали “порятунок від мобілізації” за 13 тисяч євро / Фото: СБУ

За даними слідства, організатори пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми до 13 тисяч євро — через підроблені документи або незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала правоохоронця, який на власному авто підвозив клієнтів до кордону та переправляв їх лісовими стежками до ЄС, використовуючи службове посвідчення для уникнення перевірок на блокпостах.

На Полтавщині викрито заступницю директора лікарні та двох спільниць, які пропонували оформлення фейкових діагнозів під виглядом опікунства за «хворими» родичами. Також підозру отримали дві місцеві жительки, що поширювали в Telegram геолокації ТЦК і правоохоронців та закликали до зриву мобілізації.

У Вінницькій області затримано трьох іноземців, які продавали маршрути втечі через лісисту місцевість та інструкції щодо подальшої «легалізації» за кордоном.

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала трьох учасників громадської організації, які перевозили ухилянтів мікроавтобусом до кордону та інструктували їх щодо подальшого перетину. Також затримано 47-річну мешканку Самбірського району, яка намагалася переправити ухилянта «обхідними стежками» на Закарпатті.

Фігурантам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконне переправлення осіб через кордон, службове підроблення та отримання неправомірної вигоди. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.