Криптовалютний ринок переживає значне падіння: Bitcoin, наприклад, опустився нижче $100 000, а багато альткоїнів зазнали двозначних втрат. За останніми даними, це падіння зумовлене кількома ключовими факторами.
Серед основних причин називають:
- Виходи інституційного капіталу. Попит на спотові ETF з Bitcoin та Ethereum знизився, а активи фондів за останні тижні пішли у відтоки.
- Настрої до активів із ризиком. Інвестори відійшли від ризикових активів, таких як криптовалюти та технологічні акції, на тлі зростання невизначеності у макроекономіці.
- Ліквідації та розпродажі довготривалих утримувачів. Аналітики відзначають, що за останні 30 днів великі тримачі Bitcoin продали значну частину своїх активів — це може сигналізувати про втрату впевненості на ринку.
- Слабкі фундаментальні сигнали та нерозв’язані питання регулювання. Брак нових великих вливів та невизначеність навколо регулювання криптовалют також додають тиску.
Аналітики попереджають, що поки немає чіткого сигналу завершення корекції: Bitcoin і загальний крипторинок можуть залишатися в діапазоні приблизно $97 000–$111 900 до появи сильного каталізатора.
Інвесторам рекомендують бути обережними: ситуація залишається нестабільною, тож варто уважно стежити за макроекономічними новинами, регуляторними рішеннями та поведінкою великих гравців.