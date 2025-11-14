Криптовалютний ринок переживає значне падіння: Bitcoin, наприклад, опустився нижче $100 000, а багато альткоїнів зазнали двозначних втрат. За останніми даними, це падіння зумовлене кількома ключовими факторами.

Серед основних причин називають:

Виходи інституційного капіталу . Попит на спотові ETF з Bitcoin та Ethereum знизився, а активи фондів за останні тижні пішли у відтоки.

. Попит на спотові ETF з Bitcoin та Ethereum знизився, а активи фондів за останні тижні пішли у відтоки. Настрої до активів із ризиком . Інвестори відійшли від ризикових активів, таких як криптовалюти та технологічні акції, на тлі зростання невизначеності у макроекономіці.

. Інвестори відійшли від ризикових активів, таких як криптовалюти та технологічні акції, на тлі зростання невизначеності у макроекономіці. Ліквідації та розпродажі довготривалих утримувачів . Аналітики відзначають, що за останні 30 днів великі тримачі Bitcoin продали значну частину своїх активів — це може сигналізувати про втрату впевненості на ринку.

. Аналітики відзначають, що за останні 30 днів великі тримачі Bitcoin продали значну частину своїх активів — це може сигналізувати про втрату впевненості на ринку. Слабкі фундаментальні сигнали та нерозв’язані питання регулювання. Брак нових великих вливів та невизначеність навколо регулювання криптовалют також додають тиску.

Аналітики попереджають, що поки немає чіткого сигналу завершення корекції: Bitcoin і загальний крипторинок можуть залишатися в діапазоні приблизно $97 000–$111 900 до появи сильного каталізатора.

Реклама

Реклама

Інвесторам рекомендують бути обережними: ситуація залишається нестабільною, тож варто уважно стежити за макроекономічними новинами, регуляторними рішеннями та поведінкою великих гравців.