Біткоїн переживає найгірший місяць з 2022 року: з ринку зникли понад пів трильйона доларів

Різкі злети та падіння для крипторинку — не новина, проте такого стрімкого обвалу, як останніми тижнями, інвестори не очікували навіть з огляду на минулі кризи, пише Bloomberg.

У п’ятницю котирування біткоїна опустилися до близько 80 500 доларів — це робить листопад найгіршим місяцем для головної криптовалюти від часу краху екосистеми Terra у 2022 році. Загальні втрати вартості біткоїна вже перевищили пів трильйона доларів, і це без урахування падіння на ринку альткоїнів.

Попри серйозний спад, біткоїн досі суттєво дорожчий, ніж до перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді. Але більша частина стрімкого зростання, яке він називав «золотим віком крипти», розчинилася вже в перший рік його повернення до Білого дому. Вперше під тиском опинилися й позиції інвесторів, які зайшли на ринок через біржові фонди ETF.

Головна загадка — що саме стало причиною падіння

На відміну від попередніх криз, цього разу немає «гучного вибуху» — ані банкрутств, ані скандалів, які б запустили лавину. Але відтік капіталу з 12 біткоїн-ETF вже обчислюється мільярдами доларів.

Ще гірша ситуація у так званих криптотрежеріз — публічних компаніях, створених лише для зберігання криптовалют. Інвестори сумніваються у вартості таких «корпоративних оболонок», і капітал швидко виходить.

«Це типова поведінка інституційних інвесторів — вони не тримають активи «до кінця». Вони балансують портфель», — пояснює Фаді Абуалфа з Copper Technologies.

Після флеш-крашу 10 жовтня ринок так і не оговтався

Тоді за лічені години було ліквідовано ставки на 19 млрд доларів. Подія оголила одразу дві проблеми: дефіцит ліквідності у вихідні та надмірне плече на окремих біржах. Саме після цього біткоїн відійшов від історичного максимуму 126 251 долар.

У п’ятницю ліквідовано ще 1,6 млрд доларів ставок. Маркетмейкери після попередніх обвалів залишаються ослабленими, і підтримати ринок просто нікому.

Крипта більше не «цифрове золото»

Поки золото тримається стабільно, біткоїн поводиться як індикатор ризикових апетитів — реагує швидше, ніж фондові індекси. Цього тижня він навіть потрапив у вир нестабільності техногігантів. Аналітики Nomura вказують на крипторинок як одну з причин різких коливань S&P 500.

Усе більше звучать порівняння з попередніми бульбашками, особливо на тлі хвилі AI-оптимізму.

Індустрія занурюється у «зону крайнього страху»

Індекс Fear & Greed знизився до 11 із 100 — це рівень глибокої паніки.

«Попит на спотовий біткоїн майже зник. Покупців, які зазвичай забирають актив під час обвалів, зараз просто немає», — пояснює Кріс Ньюхаус із Ergonia.

Аналітики попереджають: якщо не з’явиться новий фактор довіри, падіння може тривати й далі — навіть попри те, що крипторинок нині загалом стійкіший, ніж під час краху 2021–2022 років.