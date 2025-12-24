Каркасний або надувний басейн: як вибрати варіант саме для себе

Власні басейни на дачі давно перестали бути розкішшю. Сьогодні це простий спосіб створити зону відпочинку прямо біля будинку – без складного будівництва і великих витрат. Найчастіше питання при виборі: каркасний або надувний басейн? Обидва варіанти популярні, але підходять для різних завдань. Розберемося спокійно і по суті.

Що потрібно знати про каркасні басейни

Це найпопулярніший вид конструкцій. Каркасні басейни на сайті Aquafamily.ua – це стійка конструкція з металевою рамою і міцною ПВХ-чашею. Основне навантаження припадає саме на каркас, тому форма залишається стабільною навіть при повному заповненні водою.

Каркасні моделі бувають:

Сезонні – їх розбирають на зиму.

– їх розбирають на зиму. Всесезонні – розраховані на холод і можуть залишатися на вулиці.

Сезонні варіанти найчастіше мають чашу товщиною близько 0,5 мм і легко переносяться на нове місце. Всесезонні (збірні) басейни роблять зі сталевих листів із захисним покриттям – вони витримують тиск льоду і снігу, не втрачаючи форму.

Плюси каркасних басейнів:

Виглядають солідно і можуть бути будь-якої форми.

Підходять для дорослих і дітей.

Служать багато років.

Допускають установку фільтрації, скімерів, сходів.

Не вимагають складного монтажу.

Але є і нюанси. На борти не можна сідати, а ділянку під установку потрібно підготувати: вирівняти грунт, прибрати камені, зробити піщану подушку і підкладку. Зате результат – майже як стаціонарний басейн, але без будівництва.

Приклад моделі

Каркасний басейн Intex 26334 ULTRA XTR – це преміальне рішення, створене для довговічного і комфортного сімейного відпочинку або гучних вечірок з друзями на вашій дачній ділянці.

Неперевершена надійність:

Основою конструкції служить інноваційна рама з оцинкованої сталі, обробленої високоефективним антикорозійним покриттям. Чаша виконана зі спеціального тришарового матеріалу, що гарантує виняткову міцність і стійкість до зносу.

Надшвидке складання:

Завдяки унікальній конструкції каркаса, монтаж басейну займе всього 60 хвилин і не вимагатиме використання будь-яких інструментів.

Повна комплектація:

Басейн поставляється повністю готовим до експлуатації, включаючи:

Потужний фільтр Krystal Clear (пісочна установка, 7900 л/год) для кришталево чистої води.

(пісочна установка, 7900 л/год) для кришталево чистої води. Зручні сходи.

Захисний тент.

Спеціальну підкладку для захисту дна.

Характеристики:

Розміри: 610 см на 122 см

Місткість (90%): 30 079 л

Чим хороші надувні басейни

Надувні басейни вибирають за простоту. Сучасні моделі роблять з багатошарового ПВХ, часто з армуванням, тому вони давно перестали бути «одноразовими».

Існують:

Наливні – з надувним верхнім кільцем.

– з надувним верхнім кільцем. Повністю надувні – з повітряними стінками.

Їх основні переваги:

Встановлюються за 10–15 хвилин.

Коштують недорого.

Легко транспортуються і зберігаються.

Не вимагають складного догляду.

Особливо популярні дитячі моделі з гірками, фонтанами та ігровими елементами – відмінний варіант для сім’ї з дітьми.

Мінуси теж є: менша глибина, ризик проколів і обмежені можливості підключення обладнання. Згодом матеріал може вигоряти на сонці, але доступна ціна цей момент компенсує.

Який варіант краще саме вам

Якщо потрібен басейн на роки, з можливістю плавати і відпочивати всією сім’єю – вибирайте каркасний.

Якщо хочеться швидко освіжитися влітку або порадувати дітей без зайвих витрат – надувний стане відмінним рішенням.

Догляд за басейном: важливо для будь-якого типу

Незалежно від конструкції, басейн вимагає регулярного догляду:

Сміття прибирають сачком або пилососом.

Фільтри очищають воду від дрібних частинок.

Хімія підтримує рівень pH і знезаражує воду.

Альгіциди запобігають росту водоростей.

Коагулянти зберігають прозорість.

Перед зберіганням воду зливають, чашу миють, сушать і прибирають в сухе приміщення.

Висновок простий: ідеального басейну для всіх не існує. Є той, який підходить саме вам – за ділянкою, бюджетом і стилем відпочинку.