        Каркасний або надувний басейн: як вибрати варіант саме для себе

        24 Грудня 2025 09:05
          На правах реклами

        Власні басейни на дачі давно перестали бути розкішшю. Сьогодні це простий спосіб створити зону відпочинку прямо біля будинку – без складного будівництва і великих витрат. Найчастіше питання при виборі: каркасний або надувний басейн? Обидва варіанти популярні, але підходять для різних завдань. Розберемося спокійно і по суті.

        Що потрібно знати про каркасні басейни

        Це найпопулярніший вид конструкцій. Каркасні басейни на сайті Aquafamily.ua – це стійка конструкція з металевою рамою і міцною ПВХ-чашею. Основне навантаження припадає саме на каркас, тому форма залишається стабільною навіть при повному заповненні водою.

        Каркасні моделі бувають:

        • Сезонні – їх розбирають на зиму.
        • Всесезонні – розраховані на холод і можуть залишатися на вулиці.

        Сезонні варіанти найчастіше мають чашу товщиною близько 0,5 мм і легко переносяться на нове місце. Всесезонні (збірні) басейни роблять зі сталевих листів із захисним покриттям – вони витримують тиск льоду і снігу, не втрачаючи форму.

        Плюси каркасних басейнів:

        • Виглядають солідно і можуть бути будь-якої форми.
        • Підходять для дорослих і дітей.
        • Служать багато років.
        • Допускають установку фільтрації, скімерів, сходів.
        • Не вимагають складного монтажу.

        Але є і нюанси. На борти не можна сідати, а ділянку під установку потрібно підготувати: вирівняти грунт, прибрати камені, зробити піщану подушку і підкладку. Зате результат – майже як стаціонарний басейн, але без будівництва.

        Приклад моделі

        Каркасний басейн Intex 26334 ULTRA XTR – це преміальне рішення, створене для довговічного і комфортного сімейного відпочинку або гучних вечірок з друзями на вашій дачній ділянці.

        Неперевершена надійність:

        Основою конструкції служить інноваційна рама з оцинкованої сталі, обробленої високоефективним антикорозійним покриттям. Чаша виконана зі спеціального тришарового матеріалу, що гарантує виняткову міцність і стійкість до зносу.

        Надшвидке складання:

        Завдяки унікальній конструкції каркаса, монтаж басейну займе всього 60 хвилин і не вимагатиме використання будь-яких інструментів.

        Повна комплектація:

        Басейн поставляється повністю готовим до експлуатації, включаючи:

        • Потужний фільтр Krystal Clear (пісочна установка, 7900 л/год) для кришталево чистої води.
        • Зручні сходи.
        • Захисний тент.
        • Спеціальну підкладку для захисту дна.

        Характеристики:

        • Розміри: 610 см на 122 см
        • Місткість (90%): 30 079 л

        Чим хороші надувні басейни

        Надувні басейни вибирають за простоту. Сучасні моделі роблять з багатошарового ПВХ, часто з армуванням, тому вони давно перестали бути «одноразовими».

        Існують:

        • Наливні – з надувним верхнім кільцем.
        • Повністю надувні – з повітряними стінками.

        Їх основні переваги:

        • Встановлюються за 10–15 хвилин.
        • Коштують недорого.
        • Легко транспортуються і зберігаються.
        • Не вимагають складного догляду.

        Особливо популярні дитячі моделі з гірками, фонтанами та ігровими елементами – відмінний варіант для сім’ї з дітьми.

        Мінуси теж є: менша глибина, ризик проколів і обмежені можливості підключення обладнання. Згодом матеріал може вигоряти на сонці, але доступна ціна цей момент компенсує.

        Який варіант краще саме вам

        Якщо потрібен басейн на роки, з можливістю плавати і відпочивати всією сім’єю – вибирайте каркасний.

        Якщо хочеться швидко освіжитися влітку або порадувати дітей без зайвих витрат – надувний стане відмінним рішенням.

        Догляд за басейном: важливо для будь-якого типу

        Незалежно від конструкції, басейн вимагає регулярного догляду:

        • Сміття прибирають сачком або пилососом.
        • Фільтри очищають воду від дрібних частинок.
        • Хімія підтримує рівень pH і знезаражує воду.
        • Альгіциди запобігають росту водоростей.
        • Коагулянти зберігають прозорість.

        Перед зберіганням воду зливають, чашу миють, сушать і прибирають в сухе приміщення.

        Висновок простий: ідеального басейну для всіх не існує. Є той, який підходить саме вам – за ділянкою, бюджетом і стилем відпочинку.


