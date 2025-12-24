Каркасний або надувний басейн: як вибрати варіант саме для себе

Власні басейни на дачі давно перестали бути розкішшю. Сьогодні це простий спосіб створити зону відпочинку прямо біля будинку – без складного будівництва і великих витрат. Найчастіше питання при виборі: каркасний або надувний басейн? Обидва варіанти популярні, але підходять для різних завдань. Розберемося спокійно і по суті.
Що потрібно знати про каркасні басейни
Це найпопулярніший вид конструкцій. Каркасні басейни на сайті Aquafamily.ua – це стійка конструкція з металевою рамою і міцною ПВХ-чашею. Основне навантаження припадає саме на каркас, тому форма залишається стабільною навіть при повному заповненні водою.
Каркасні моделі бувають:
- Сезонні – їх розбирають на зиму.
- Всесезонні – розраховані на холод і можуть залишатися на вулиці.
Сезонні варіанти найчастіше мають чашу товщиною близько 0,5 мм і легко переносяться на нове місце. Всесезонні (збірні) басейни роблять зі сталевих листів із захисним покриттям – вони витримують тиск льоду і снігу, не втрачаючи форму.
Плюси каркасних басейнів:
- Виглядають солідно і можуть бути будь-якої форми.
- Підходять для дорослих і дітей.
- Служать багато років.
- Допускають установку фільтрації, скімерів, сходів.
- Не вимагають складного монтажу.
Але є і нюанси. На борти не можна сідати, а ділянку під установку потрібно підготувати: вирівняти грунт, прибрати камені, зробити піщану подушку і підкладку. Зате результат – майже як стаціонарний басейн, але без будівництва.
Приклад моделі
Каркасний басейн Intex 26334 ULTRA XTR – це преміальне рішення, створене для довговічного і комфортного сімейного відпочинку або гучних вечірок з друзями на вашій дачній ділянці.
Неперевершена надійність:
Основою конструкції служить інноваційна рама з оцинкованої сталі, обробленої високоефективним антикорозійним покриттям. Чаша виконана зі спеціального тришарового матеріалу, що гарантує виняткову міцність і стійкість до зносу.
Надшвидке складання:
Завдяки унікальній конструкції каркаса, монтаж басейну займе всього 60 хвилин і не вимагатиме використання будь-яких інструментів.
Повна комплектація:
Басейн поставляється повністю готовим до експлуатації, включаючи:
- Потужний фільтр Krystal Clear (пісочна установка, 7900 л/год) для кришталево чистої води.
- Зручні сходи.
- Захисний тент.
- Спеціальну підкладку для захисту дна.
Характеристики:
- Розміри: 610 см на 122 см
- Місткість (90%): 30 079 л
Чим хороші надувні басейни
Надувні басейни вибирають за простоту. Сучасні моделі роблять з багатошарового ПВХ, часто з армуванням, тому вони давно перестали бути «одноразовими».
Існують:
- Наливні – з надувним верхнім кільцем.
- Повністю надувні – з повітряними стінками.
Їх основні переваги:
- Встановлюються за 10–15 хвилин.
- Коштують недорого.
- Легко транспортуються і зберігаються.
- Не вимагають складного догляду.
Особливо популярні дитячі моделі з гірками, фонтанами та ігровими елементами – відмінний варіант для сім’ї з дітьми.
Мінуси теж є: менша глибина, ризик проколів і обмежені можливості підключення обладнання. Згодом матеріал може вигоряти на сонці, але доступна ціна цей момент компенсує.
Який варіант краще саме вам
Якщо потрібен басейн на роки, з можливістю плавати і відпочивати всією сім’єю – вибирайте каркасний.
Якщо хочеться швидко освіжитися влітку або порадувати дітей без зайвих витрат – надувний стане відмінним рішенням.
Догляд за басейном: важливо для будь-якого типу
Незалежно від конструкції, басейн вимагає регулярного догляду:
- Сміття прибирають сачком або пилососом.
- Фільтри очищають воду від дрібних частинок.
- Хімія підтримує рівень pH і знезаражує воду.
- Альгіциди запобігають росту водоростей.
- Коагулянти зберігають прозорість.
Перед зберіганням воду зливають, чашу миють, сушать і прибирають в сухе приміщення.
Висновок простий: ідеального басейну для всіх не існує. Є той, який підходить саме вам – за ділянкою, бюджетом і стилем відпочинку.