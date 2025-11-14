Масштабна атака дронів по Новоросійську: пошкоджені нафтотермінали, уражений комплекс С-300/400

У ніч на 14 листопада зафіксовано масштабну атаку безпілотників на території рф. Пошкоджені нафтотермінали та військові об’єкти.

Про це повідомили телеграм-канали Крымский ветер та Медуза. За їхніми даними, у районі Новоросійська дрони вразили перевалочний комплекс «Шесхарис» — один із ключових нафтотерміналів росії, що є кінцевою точкою трубопроводів «Транснефть». Місцевий оперштаб підтвердив пошкодження нафтобази та берегових споруд.

«Крымский ветер» також повідомляє про влучання, ймовірно ракети, по позиції С-300/400 на території військової частини 1537 та про можливе ураження складу ракет «Калібр» (потребує підтвердження). Додатково джерела вказують на влучання по нафтотерміналу АТ «Черномортранснефть». Моніторинг NASA FIRMS фіксує численні осередки пожеж у районі порту.

«Медуза» інформує, що серед постраждалих — троє членів екіпажу цивільного судна, пошкодженого уламками БПЛА; їх госпіталізували. У місті за кількома адресами пошкоджені житлові будинки, відомо про одного пораненого цивільного.

Міноборони росії заявило, що за ніч ППО нібито збила 216 українських дронів, найбільше — над Краснодарським краєм, Саратовською областю та Кримом. Глава Саратовської області повідомив про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.