У СБУ підтвердили ураження нафтотерміналу в порту “Новоросійськ”

СБУ та Сили безпеки й оборони атакували морський порт Новоросійськ — другий за величиною центр експорту нафти у Росії. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в СБУ.

За даними співрозмовника, уночі 14 листопада спецпризначенці «Альфа» СБУ спільно з ГУР Міноборони, Силами спеціальних операцій, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами провели спецоперацію з ураження нафтотермінала морського порту Новоросійськ у Краснодарському краї.

Пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На терміналі триває масштабна пожежа.

Реклама

Реклама

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини 1537. Після ударів зафіксовано потужну детонацію.

Джерело наголосило, що СБУ та сили оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження до бюджету РФ, адже кожен уражений НПЗ чи термінал — це мінус мільйони доларів для російської воєнної машини.

Раніше російські ЗМІ повідомили про пожежу на експортному нафтотерміналі «Шесхаріс» після атаки дронів. Цей термінал є кінцевою точкою трубопроводів «Транснефть» і має стратегічне значення для експорту російської нафти через Чорне море.

За інформацією Reuters, порт Новоросійськ припинив експорт нафти після нічної атаки, а «Транснефть» зупинила постачання сирої нафти до порту.