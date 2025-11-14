У Києві затримали лідера політичної партії на хабарі у 160 тисяч доларів

СБУ та Нацполіція затримали у Києві керівника однієї з політичних партій, який вимагав 160 тисяч доларів за включення людини до списку на майбутніх парламентських виборах. Фігуранта також підозрюють у поширенні фейків, кремлівських наративів та закликах до зриву мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

Імені фігуранта правоохоронці не називають, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Валерія Токаря із ліквідованої партії “Гарант”.

У жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів. За даними СБУ, попри це фігурант торгував “прохідними позиціями” партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах.

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тис. доларів за включення особи до партії. За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації.

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників. Під час обшуків у підозрюваного виявлено техніку і документи із доказами шахрайських дій.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Він перебуває під вартою із альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій затриманого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.