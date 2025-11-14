Кривонос: через офіс фігурантів енергетичної схеми пройшло близько $100 мільйонів

Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері пройшло близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Українська правда з посиланням етер програми УП.Чат.

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що йдеться про суму, визначену оперативним шляхом, а насправді вона може бути значно більшою. Наступним етапом стане фінансове розслідування, під час якого аналізуватимуть вилучені документи, щоб встановити напрямки руху коштів — чи конвертувалися вони в нерухомість або інші активи, чи залишались на зарубіжних рахунках.

Кривонос повідомив, що попереду тривала і детальна слідча робота із залученням українських державних органів, зокрема Служби держфінмоніторингу, а також іноземних юрисдикцій. За даними НАБУ, фігуранти часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює відстеження фінансових потоків.

Він також зазначив, що у справі можуть бути створені спільні слідчі групи (JIT), які вже довели свою ефективність у складних корупційних розслідуваннях.