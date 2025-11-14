$500 тисяч хабаря: НАБУ і САП передали до суду справу ексзаступника міністра енергетики

НАБУ і САП скерували до суду справу колишнього заступника міністра енергетики, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, високопосадовець у змові з керівником державного вугільного підприємства зі сходу та ще двома особами звернувся до радника керівника іншого вугільного підприємства на заході країни з проханням надати 500 тис. доларів неправомірної вигоди. Натомість він обіцяв забезпечити передачу цінного обладнання з шахт одного держпідприємства до іншого, фактично рятуючи його від знищення поблизу зони бойових дій.

Передавання коштів планувалося п’ятьма траншами по 100 тис. доларів. Під час передачі третьої частини фігурантів затримали «на гарячому».

У серпні 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою затримали всіх чотирьох учасників у порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування завершили 20 березня 2025 року.