        Іноземець на замовлення фсб збирав дані про енергетичні об’єкти на Житомирщині та Хмельниччині

        Сергій Бордовський
        14 Листопада 2025 12:19
        СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС / Фото: СБУ
        СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС / Фото: СБУ

        Контррозвідка Служби безпеки затримала іноземця, який коригував ракетно-дронові атаки по енергетичних об’єктах Житомирської та Хмельницької областей. Про це повідомляє СБУ.

        За даними слідства, його завданням було робити й передавати росіянам актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах, зокрема об’єктів поблизу Хмельницької АЕС. Це допомагало ворогу оцінювати технічний стан, рівень захисту та розташування унікального обладнання.

        Затриманим виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який проживає у Звягелі на Житомирщині. Він привернув увагу фсб, коли шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах.

        Після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут, зупинявся біля опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та інших енергооб’єктів, фотографував периметри й пости охорони. Під час розвідвилазок він також фіксував розташування блокпостів Сил оборони.

        СБУ затримала агента «на гарячому», коли він фотографував українську електропідстанцію. Під час обшуків вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

        На підставі зібраних матеріалів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


