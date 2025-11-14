У МОЗ показали пошкоджені російським обстрілом медзаклади у Києві

Сьогодні вночі, під час масованої російської атаки на Київ, пошкоджено заклади охорони здоров’я у Києві. Руйнацій зазнали корпуси Інституту отоларингології та центр діагностики Подільського району.

Про це повідомили в МОЗ України.

В Інституті отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України після нічної атаки пошкоджено корпуси, вибиті двері та практично всі вікна. Постраждали двоє людей.

“Зараз там ведуться роботи з демонтажу вікон і скла, а близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених нині будівлях, перевели в інші вцілілі корпуси”, — розповіли в МОЗ.

Також було пошкоджено й Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва — повністю зруйновані дах і четвертий поверх. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.