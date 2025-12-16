Удар РФ по будинку у Запоріжжі: вигоріли квартири, постраждали троє мешканців

Вранці 16 грудня російські військові атакували Запоріжжя ударним безпілотником “шахед”. Через влучання спалахнула пожежа у багатоповерховому житловому будинку, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вогонь охопив кілька квартир. На місці влучання працювали рятувальники, які евакуювали мешканців верхніх поверхів.

Реклама

Реклама

“Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого “шахеда” по обласному центру”, – написав Федоров.

Постраждали троє людей. Один чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом. Стан третього постраждалого уточнюється.

Пожежу ліквідовували більше ніж пів сотні рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС. Горіли чотири квартири на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв. м. Пожежу ліквідовано, триває розбір зруйнованих конструкцій.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів п’ятьох жителів будинку, двоє з яких – за допомогою автодрабини. Медична допомога евакуйованим людям не знадобилася. Психологи ДСНС надали допомогу десятьом людям.