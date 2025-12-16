Росія не зацікавлена: Туск сумнівається у можливості різдвяного перемир’я в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія наразі не зацікавлена в реальних мирних переговорах, а перемир’я в Україні на час Різдва виглядає малоймовірним. За його словами, для зрушення ситуації потрібен додатковий тиск на Москву та збереження єдності Заходу.

Про це пише польське видання Onet.

“Здається, росіяни на цей час не зацікавлені в серйозних мирних переговорах чи припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми дійсно не дозволимо себе розділити як Захід. І тоді ці розмови можуть набути конкретного характеру. Але перед Різдвом мені це здається дуже малоймовірним”, – висловився Туск.

За словами премʼєр-міністра Польщі, перемовини у Берліні вперше чітко продемонстрували, “що американці та європейці перебувають на одній стороні”.

“Вперше я почув з вуст американських переговірників, і пан Стів Віткофф був однозначним, що Америка буде брати участь у гарантіях безпеки для України таким чином, щоб росіяни не сумнівалися, що (у разі порушення умов припинення вогню – ред.) відповідь США буде військовою”, – зазначив Туск.

Очільник польського уряду підтвердив, що територіальне питання залишається складним та потребує серйозних роздумів з боку України. За словами Туска, Варшава не чинитиме тиску на Київ – остаточне рішення за українцями.

Нагадаємо, напередодні федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемирʼя на Різдво та підкреслив, що нині все залежить від Москви.