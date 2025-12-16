РФ запустила по Україні 69 безпілотників

У ніч на 16 грудня, починаючи з 18:00 15 грудня, РФ атакувала Україну 69 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 40 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 57 російських БпЛА на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання десяти ударних БпЛА на семи локаціях.