        РФ запустила по Україні 69 безпілотників

        Галина Шподарева
        16 Грудня 2025 09:35
        Пожежа внаслідок влучання БпЛА у будинок у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        У ніч на 16 грудня, починаючи з 18:00 15 грудня, РФ атакувала Україну 69 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 40 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 57 російських БпЛА на півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання десяти ударних БпЛА на семи локаціях.


