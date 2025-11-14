Азербайджан викликав посла РФ через влучання ракети “Іскандер” по території свого посольства в Києві

У ніч на 14 листопада під час масованої російської атаки на Київ зазнало пошкоджень посольство Азербайджану. Через це міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Російської Федерації, висловивши протест і вимагаючи розслідування.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Азербайджану.

За даними МЗС Азербайджану, вибух повністю зруйнував частину стіни, пошкодив адміністративну будівлю, консульський відділ, службові автомобілі та інші споруди дипмісії. Жертв серед персоналу немає.

Баку нагадав російській стороні, що подібні інциденти вже траплялися раніше: у 2022 році після удару по Почесному консульству в Харкові та у 2024 році, коли ракета “Кинджал” утворила вирву поруч із будівлею посольства. Також у серпні 2025 року авіаудар поблизу дипмісії знову спричинив пошкодження будівель, а напади дронів були зафіксовані на нафтобазі SOCAR в Одеській області.

МЗС Азербайджану підкреслило, що координати диппредставництв були передані Росії ще у квітні 2022 року, а всі попередні інциденти офіційно фіксувалися нотами. Баку заявив, що атаки на дипломатичні місії є неприпустимими, і запросив від РФ проведення розслідування та надання детального пояснення.