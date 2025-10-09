Путін пояснив Алієву причини катастрофи літака AZAL, збитого російськими ракетами над Дагестаном у 2024 році

Під час зустрічі в Душанбе з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим президент Росії Володимир Путін уперше публічно прокоментував обставини авіакатастрофи пасажирського літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який було збито у грудні 2024 року над територією Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами Путіна, трагедія сталася «в тому числі через присутність у небі українського безпілотника». Він заявив, що того дня російська армія «вела три українські дрони, які перетнули кордон РФ», а дві ракети, випущені російською системою ППО, «не влучили в літак безпосередньо, а вибухнули на відстані кількох метрів».

Реклама

Реклама

Путін визнав, що пасажирський літак було уражено уламками, а не бойовими елементами ракет. За його словами, екіпажу AZAL пропонували здійснити аварійну посадку в Махачкалі, але пілоти вирішили летіти до Баку.

Російський президент повідомив, що причини катастрофи стали зрозумілими після «ретельного аналізу», і пообіцяв, що Москва «дасть правову оцінку діям усіх посадовців» та забезпечить компенсації родинам загиблих. Він також знову висловив «щирі співчуття сім’ям жертв» і нагадав, що вже приносив офіційні вибачення Ільхаму Алієву за трагедію.

Путін зазначив, що для остаточного завершення розслідування потрібен час, але Росія «надає всебічну допомогу азербайджанській стороні у розслідуванні катастрофи».

20 грудня 2024 року пасажирський літак AZAL (рейс Баку–Москва) був збитий над територією Дагестану російськими зенітними ракетами. На борту перебувало 82 пасажири і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Тоді Міністерство оборони РФ заявило, що ППО відкрила вогонь по «цілі, схожій на безпілотник», а згодом виявилося, що ракети вразили пасажирський лайнер.

Трагедія спричинила глибоку дипломатичну кризу між Москвою і Баку. Азербайджан вимагав офіційних вибачень і повного розслідування. Росія визнала провину лише частково, заявивши, що катастрофа стала «результатом трагічного збігу обставин під час активності українських БПЛА».