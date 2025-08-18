        Кримінал

        Росія вдруге атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 11:39
        В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа після удару російських безпілотників / Фото: ДСНС
        У ніч проти 18 серпня російські війська вдруге атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.

        Азербайджанське видання Minval вказує, що це та сама нафтобаза, яку росіяни атакували 8 серпня.

        Як повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки у передмісті Одеси виникло загоряння об’єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі.

        “Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці”, – повідомив Кіпер.

        За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.


