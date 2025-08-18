Росія вдруге атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Як повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер , внаслідок атаки у передмісті Одеси виникло загоряння об’єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі.

Азербайджанське видання Minval вказує, що це та сама нафтобаза, яку росіяни атакували 8 серпня.

У ніч проти 18 серпня російські війська вдруге атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.