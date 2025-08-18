Росія вдруге атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області

У ніч проти 18 серпня російські війська вдруге атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.
Азербайджанське видання Minval вказує, що це та сама нафтобаза, яку росіяни атакували 8 серпня.
Як повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки у передмісті Одеси виникло загоряння об’єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі.
“Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці”, – повідомив Кіпер.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.