Погрожував “донецькими бандитами”: у Харкові затримали чоловіка, який вимагав у рестораторки $1,2 млн

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав у місцевої рестораторки 1,2 мільйона доларів та залякував її погрозами і муляжем бойової гранати. Про це повідомив Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області.

У Харкові затримали чоловіка, який вимагав у рестораторки вигаданий борг у 1,2 млн доларів / Фото: Сергій Боліванов/Facebook

За даними слідства, невідомі чоловіки почали погрожувати жінці після смерті її чоловіка, називаючись «донецькими бандитами» та вимагаючи вигаданий борг у 1,2 млн доларів. Після телефонних погроз вимагачі перейшли до дій: на авто потерпілої встановили «ПІРО-5М» — тренувальну гранату, що імітує РГД-5. Жертві заявили, що наступного разу граната буде справжньою, якщо вона не заплатить.

Поліція зафіксувала дзвінки та оперативно встановила особу зловмисника — раніше судимого безробітного уродженця Запоріжжя. Експертиза підтвердила, що саме він вимагав гроші. Правоохоронці провели обшуки у Запорізькій, Київській, Сумській та Харківській областях і вилучили телефони, SIM-карти, банківські картки та зброю.

Реклама

Реклама

Слідчі також перевіряють версію щодо можливої причетності «ворожки». Потерпіла розповіла, що відвідувала езотеричну «спеціалістку» та ділилася з нею подробицями про смерть чоловіка, фінанси й майно, яке мало перейти у спадок.

Оперативний супровід здійснює управління стратегічних розслідувань, процесуальне керівництво — Харківська обласна прокуратура. Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у вимаганні за обтяжуючих обставин. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.