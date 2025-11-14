Зеленський про атаку рф на Київ: Україна відповість дальнобійною силою

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку рф по Києву та регіонах, унаслідок якої загинули щонайменше четверо людей та десятки були поранені. Він наголосив, що росія навмисно била по цивільній інфраструктурі, застосувавши сотні дронів і ракети різних типів.

Президент заявив, що від ночі на місцях ударів працюють рятувальні служби, а характер атаки був спеціально прорахований росією, щоб завдати максимальних втрат мирному населенню та інфраструктурі.

За його словами, станом на ранок відомо про десятки поранених, серед яких діти та вагітна жінка. Четверо людей загинули. Загалом у масованому ударі росія використала близько 430 дронів та 18 ракет, зокрема балістичні й аеробалістичні. Основним напрямком атаки став Київ: у столиці пошкоджено десятки багатоповерхівок, уламки російської ракети пошкодили Посольство Азербайджану.

Реклама

Реклама

Удари також були завдані по Київській області, Харківщині та Одещині. Попередньо відомо, що на Сумщині росія застосувала ракету «Циркон». Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про хід рятувальних робіт, а командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко — про результати роботи ППО.

Президент наголосив, що Україна відповідає на такі удари дальнобійними засобами, а світ має зупинити російські атаки санкціями. Він зазначив, що росія досі може продавати нафту й будувати схеми для обходу обмежень, і це потрібно припинити. За його словами, робота з партнерами щодо посилення ППО триває, але її недостатньо — Україні потрібні додаткові системи та ракети-перехоплювачі.