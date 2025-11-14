На Київщині шестеро поранених після нічної атаки, серед них — 7-річна дитина

У Київській області внаслідок нічної ракетно-дронової атаки постраждали шестеро людей, серед них семирічна дитина. Руйнування зафіксовано у п’яти районах.

Нічна атака на Київську область: пошкоджені будинки, авто та цивільні об’єкти / Фото: Київська ОВА

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, тривога тривала понад п’ять годин, а росія масовано атакувала мирні населені пункти області ракетами та дронами.

Поранення отримали шестеро людей, серед них дитина 7 років. Двоє чоловіків із Білої Церкви та Вишгородщини залишаються у лікарнях, їхньому життю нічого не загрожує, стан задовільний.

У Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків — від вибитих вікон до руйнування житла. У Білоцерківському районі атака зачепила цивільні виробництва, складські й гаражні приміщення. У Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі.

У Фастівському районі зафіксували пошкодження ще одного приватного будинку, а в Обухівському — знищено автомобіль та пошкоджено житло.

Влада та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків. Постраждалим родинам обіцяють усю необхідну допомогу. Калашник подякував рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам за роботу та наголосив, що ворог воює проти мирного населення, однак Україна вистоїть.