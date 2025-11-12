Кличко пропонує знизити вік мобілізації в Україні до 22 років

У центр Харкова влучили три “шахеди” — пошкоджено підприємство і житлові будинки

Кількість постраждалих від атаки дронів по Харкову зросла до п’яти

На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Синєгубов закликав мешканців Харкова та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки.

Російські війська спрямували три безпілотники типу «Герань-2» по Холодногірському району Харкова. Унаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та житлові будинки, спалахнули дві будівлі — одну пожежу ліквідували, іншу локалізовано.

Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки дронами по Харкову зросла до п’яти, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов . Чотирьох людей госпіталізовано, усім надають кваліфіковану медичну допомогу. Двох громадян рятувальники дістали із заблокованих квартир.