Українка Софія Нерсесян виборола друге місце на Дитячому Євробаченні

Представниця України Софія Нерсесян здобула друге місце на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2025, який відбувся 13 грудня у столиці Грузії Тбілісі. За підсумками голосування глядачів і національних журі українська учасниця з піснею Motanka набрала 177 балів, поступившись переможниці лише 71 бал, повідомляє EBU.

Перемогу на конкурсі здобула представниця Франції Лу Делез із композицією Ce Monde. Вона принесла Франції четверту перемогу в історії Дитячого Євробачення, зрівнявши країну за кількістю перемог із Грузією. Виступ французької співачки отримав 248 балів і очолив підсумкову таблицю. Третє місце посіла представниця країни-господарки Аніта Абгаріані з піснею Shine Like A Star, яка набрала 176 балів.

У конкурсі взяли участь 18 країн, а загалом на сцені виступили 51 юний артист віком від 9 до 14 років. Шоу відбулося в Олімпійському місті Тбілісі в залі Gymnastics Hall та тривало понад дві години. Переможця визначали за підсумками онлайн-голосування глядачів і оцінок професійних журі, кожне з яких складалося з дорослих експертів та дітей.

Дитяче Євробачення 2025 проходило під гаслом United By Music і зібрало десятки мільйонів глядачів у світі. Наступну країну-господарку конкурсу Європейська мовна спілка оголосить пізніше — переможець не зобов’язаний приймати шоу автоматично.