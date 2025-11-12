Стало відомо про постраждалих унаслідок атаки “шахедів” на Харків

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав трьох ударів дронами-камікадзе по Холодногірському району, майже в центрі Харкова. Постраждали щонайменше троє людей: 68-річний чоловік і 60-річна жінка дістали травми й госпіталізовані, ще 77-річна жінка отримала легкі поранення.

За словами мера міста Ігоря Терехова, влучання сталося по цивільному автотранспортному підприємству. Пошкоджені також п’ять приватних і 15 багатоповерхових будинків.

На місці працюють усі служби — ДСНС, медики та поліція.

