        Стало відомо про постраждалих унаслідок атаки “шахедів” на Харків

        Сергій Бордовський
        12 Листопада 2025 10:45
        Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав трьох ударів дронами-камікадзе по Холодногірському району, майже в центрі Харкова. Постраждали щонайменше троє людей: 68-річний чоловік і 60-річна жінка дістали травми й госпіталізовані, ще 77-річна жінка отримала легкі поранення.

        За словами мера міста Ігоря Терехова, влучання сталося по цивільному автотранспортному підприємству. Пошкоджені також п’ять приватних і 15 багатоповерхових будинків.

        На місці працюють усі служби — ДСНС, медики та поліція.

