Поліція Києва затримала 22-річного педофіла за зґвалтування 11-річної дівчинки

Поліція столиці затримала 22-річного уродженця Сум, який підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо 11-річної школярки. Зловмисник познайомився з дитиною в соціальній мережі.

У Києві затримали 22-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, чоловік протягом двох тижнів вів переписку з малолітньою, намагаючись увійти до неї в довіру. Після цього він запросив дівчинку на зустріч у закинутій будівлі, де скоїв статевий злочин.

Щоб приховати свої дії, підозрюваний видалив з телефону потерпілої історію листування та свій контакт. Проте поліцейські встановили його особу протягом доби після звернення матері дівчинки.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.