Українські захисники ліквідували ще 1000 окупантів за добу — Генштаб

У фігуранта справи НАБУ про “Енергоатом” виявили нову нерухомість та автівки преміумкласу, — розслідування

За останню добу зафіксовано: особового складу — +1 000 осіб, бойових броньованих машин — +3, артилерійських систем — +13, РСЗВ — +1, засобів ППО — +1, безпілотників — +162, автомобільної техніки та автоцистерн — +87, спеціальної техніки — +1. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять: особового складу — близько 1 154 180 осіб, танків — 11 342, бойових броньованих машин — 23 556, артилерійських систем — 34 379, РСЗВ — 1 540, засобів ППО — 1 240, літаків — 428, гелікоптерів — 347, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 804, крилатих ракет — 3 926, кораблів і катерів — 28, підводних човнів — 1, автомобільної техніки та автоцистерн — 67 123, спеціальної техніки — 3 994.

Орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2025 року оприлюднили в Генштабі ЗСУ .