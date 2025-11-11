        Кримінал

        Стали відомі імена фігурантів корупційної справи у сфері енергетики, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2025 20:51
        читать на русском →
        Операція «Мідас»: кому саме в НАБУ повідомили про підозру / Колаж: Радіо Свобода
        Операція «Мідас»: кому саме в НАБУ повідомили про підозру / Колаж: Радіо Свобода

        У межах розслідування НАБУ щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці повідомлено про підозру сімом фігурантам. Серед них — бізнесмен і співзасновник “Кварталу-95” Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор “Енергоатому” Дмитро Басов та четверо учасників “бек-офісу” з легалізації коштів. Двоє з підозрюваних виїхали за кордон.

        Про це повідомляє проєкт “Схеми”.

        П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

        Реклама
        Реклама

        Журналісти назвали імена усіх семи підозрюваних:

        • бізнесмен, співзасновник студії “Квартал-95” Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я “Карлсон”);
        • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”);
        • виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”);
        • четверо працівників так званого “бек-офісу з легалізації коштів”, серед яких Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

        “Рьошика” в НАБУ називають бухгалтером “бек-офісу”. Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як “Ігор співробітник Михайла Цукермана”.

        Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани вели фінансову частину у Тимура Міндіча.

        Леся Устименко вказана в контактах як “Леся Київ Фінансист Братів”. Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності “Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки”.

        Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини