Стали відомі імена фігурантів корупційної справи у сфері енергетики, — ЗМІ

У межах розслідування НАБУ щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці повідомлено про підозру сімом фігурантам. Серед них — бізнесмен і співзасновник “Кварталу-95” Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор “Енергоатому” Дмитро Басов та четверо учасників “бек-офісу” з легалізації коштів. Двоє з підозрюваних виїхали за кордон.

Про це повідомляє проєкт “Схеми”.

П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

Журналісти назвали імена усіх семи підозрюваних:

бізнесмен, співзасновник студії “Квартал-95” Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я “Карлсон”);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”);

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”);

четверо працівників так званого “бек-офісу з легалізації коштів”, серед яких Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

“Рьошика” в НАБУ називають бухгалтером “бек-офісу”. Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як “Ігор співробітник Михайла Цукермана”.

Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани вели фінансову частину у Тимура Міндіча.

Леся Устименко вказана в контактах як “Леся Київ Фінансист Братів”. Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності “Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки”.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування.