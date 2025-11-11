        Суспільство

        Завтра в Україні очікується похмура і волога погода з туманами

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2025 22:03
        Туманний Київ / Фото: g.evgenij, depositphotos
        Туманний Київ / Фото: g.evgenij, depositphotos

        У середу, 12 листопада, в Україні прогнозують дощі, а на південному сході вночі та вранці можливі тумани. Вдень очікується незначне підвищення температури.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За даними синоптиків, прогнозується хмарність із проясненнями, місцями невеликі дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

        “Над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці – ще й із туманами. Ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним”, – пояснили синоптики.

        Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, вдень +5…+10 °C, на півдні та сході країни +8…+13 °C.

        Погодна мапа України на 12 листопада / Фото: Укргідрометцентр

