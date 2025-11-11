Кріштіану Роналду оголосив, що наступний Чемпіонат світу стане для нього останнім

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який нині виступає за клуб Al Nassr у Саудівській Аравії, заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане його останнім. Про це повідомило видання Mundo Deportivo.

«Так, це правда, бо мені буде вже 41. Думаю, у такому турнірі це буде мій фінальний виступ. Зараз я просто насолоджуюся моментом», — сказав Роналду під час виступу на туристичному форумі TOURISE в Саудівській Аравії.

Футболіст пожартував, що коли говорив про «швидке завершення кар’єри», мав на увазі, що це станеться «через десять років»: «Люди думають, що це буде через пів року чи рік, але я жартував!» — сказав п’ятиразовий володар «Золотого м’яча».

Попри вік, Роналду наголосив, що перебуває у добрій фізичній формі, продовжує забивати голи й насолоджується грою за Al Nassr і збірну Португалії. «Я маю 40 років, але моє тіло в чудовому стані. Хочу продовжувати, забивати, допомагати команді й вигравати трофеї. Це моє життя», — зазначив він.