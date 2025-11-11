Колишньому заступнику міністра соцполітики оголосили підозру через провалений проєкт E-social

Колишньому заступнику міністра соціальної політики України повідомили про підозру у службовій недбалості, через яку держава втратила майже 23,7 млн грн. Наразі він обіймає посаду радника Міністра соціальної політики України. Посадовець підписав акти на оплату розробки системи E-social, яка виявилася непридатною до роботи та так і не запущена.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у 2018 році Мінсоцполітики уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту склала понад 3,3 млн доларів.

Реклама

Реклама

“Упродовж 2018-2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів. Проте програма виявилася непридатною для використання – вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали”, – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Збитки державі склали майже 23,7 млн грн.

Як зазначають правоохоронці, кошти на створення E-social надавав Світовий банк у межах проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

Дії посадовця кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).