        Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2025 19:05
        Олексій Чернишов / Фото: Міннац’єдності
        Олексій Чернишов / Фото: Міннац’єдності

        Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

        Про це повідомляє НАБУ.

        Як пише Суспільне, інформацію про підозру колишньому віцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову озвучив прокурор САП під час засідання у справі про корупцію в енергетиці.

        За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану “пральню” — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася “пральня” керівником злочинної організації, викритої напередодні НАБУ і САП.

        Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

        Злочин кваліфіковано за статтею 368-5 КК України.

        Як нагадали в НАБУ, експосадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.


