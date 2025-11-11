Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє НАБУ.

Як пише Суспільне, інформацію про підозру колишньому віцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову озвучив прокурор САП під час засідання у справі про корупцію в енергетиці.

Реклама

Реклама

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану “пральню” — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася “пральня” керівником злочинної організації, викритої напередодні НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Злочин кваліфіковано за статтею 368-5 КК України.

Як нагадали в НАБУ, експосадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.