Сили оборони відступили з позицій в районах п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони залишили позиції поблизу п’яти населених пунктів, зокрема Успенівки та Новомиколаївки. На цій ділянці фронту тривають важкі бої, противник намагається прорвати оборону та перерізати логістичний шлях у напрямку Покровського.

Про це пише Суспільне Запоріжжя з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

“Повністю вийшли з Успенівки, Новомиколаївки. Тривають дуже жорсткі бої за Яблукове і ще 3-4 пункти, де тривають бої. Триває оборона операція. Лінія зіткнення доволі динамічна. Ми намагаємося вибити противника. Армія РФ нині намагається просунутися на північний схід від Гуляйполя і ставить собі за мету обрізати логістичний шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Останніми днями росіяни активізувалися на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках – протягом доби фіксуються до 50 бойових зіткнень, спроби штурмів, інфільтрації.

“Противник проводить вогневе вражання наших позицій, фактично він зруйнував всі укріплення, укриття, які були, тому довелося з деяких позицій в деяких населених пунктах відійти чи то у фланг, чи в глиб оборони. Ворог намагається зайти на ці позиції й завести групи закріплення і далі продовжувати свій рух. Ситуація досить складна”, — розповіли у Силах оборони Півдня.

За інформацією військових, на Гуляйпільському напрямку окупанти використовують погодні умови, щоб просуватись малими групами — пішки та на мотоциклах. А через погодні умови українські захисники обмежені у використанні безпілотників.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 11 листопада на Гуляйпільському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Зелений Гай й Новоуспенівське.