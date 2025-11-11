На Львівщині вилетів із траси шкільний автобус: двоє постраждалих

Сьогодні, 11 листопада, на трасі Ковель — Жовква в районі селища Гірник Львівської області сталася ДТП за участі шкільного автобуса. Постраждали водій та пасажир.

Про це повідомили в ГУНП у Львівської області.

Аварія сталася близько 15:20. На трасі в межах селища Гірник Шептицького району вилетів на узбіччя та перекинувся шкільний автобус Isuzu, яким керував 67-річний житель Львівського району.

“Водій транспортного засобу та його пасажир, житель Шептицького району віком 61 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. На момент аварії дітей та неповнолітніх в автобусі не було”, — йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

Як повідомляє Суспільне Львів, в автобусі перебували 13 пасажирів та водій.

“У них була культурна програма. Після того, як вони поверталися назад, водієві стало погано. Піна з рота почала виділятися. Люди це побачили, хотіли зупинити автобус. Потерпілих двоє – водій автобуса та вчитель”, — розповіли правоохоронці.

За даними медиків, один постраждалий із села Добросин, а інший — із селища Магерів, їхній стан оцінюється як середньої важкості.