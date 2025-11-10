У Житомирі п’яний мотоцикліст влаштував ДТП: загинула 17-річна дівчина

У неділю, 9 листопада, у Житомирі сталася ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина. Поліція затримала водія мотоцикла, який перебував за кермом у нетверезому стані.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Встановлено, що36-річний водій мотоцикла “Дніпро”, рухаючись у напрямку майдану Короленка, допустив виїзд за межі проїзної частини та падіння транспортного засобу.

Від отриманих травм 17-річна пасажирка мотоцикла, жителька Любарської громади, загинула на місці.

“У медичному закладі було зафіксовано, що водій мотоцикла перебував за кермом у нетверезому стані (1,22 проміле)”, – розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Водія затримали в процесуальному порядку. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри в учиненому.

Чоловікові може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.