Смертельна ДТП на Кіровоградщині: вантажівка знесла BMW та пішохода

Сьогодні, 6 листопада, на трасі М-05 Київ – Одеса поблизу села Данилова Балка Кіровоградської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівки врізалася в автомобіль BMW X5 – пасажирка кросовера загинула.

Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.

За даними поліції, аварія сталася близько п’ятої ранку. З0-річний водій BMW зіткнувся з відбійником, після чого машина частково зупинилася на проїзній частині.

Реклама

Реклама

У цей момент у попутному напрямку рухалася вантажівка Mercedes-Benz під керуванням 60-річного чоловіка 1965 року народження, яка здійснила наїзд на BMW і пішохода.

“Допустив наїзд на BMW та пішохода — пасажирку легковика, 1999 року народження, що перебувала на проїзній частині. Унаслідок зіткнення жінка загинула на місці події”, — повідомили в поліції.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейські встановлюють усі обставини події.