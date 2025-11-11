Розбиті будинки, агропідприємство, енергомережі: наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині

Десятки російських атак протягом 11 листопада пережила Дніпропетровська область. Під ударом опинилися два райони.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
“Нікопольський район потерпав від FPV-дронів й артилерії. Дісталось райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадам”, – йдеться в повідомленні.
Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, 12 приватних будинків та дві господарські споруди. Побиті також сонячні панелі, газогін, лінія електропередач, авто.
По Синельниківському району окупанти вдарили БпЛА. У Васильківській громаді пошкоджено адмінбудівлі, кафе, декілька приватних осель і господарських споруд. Вогнем знищено дві автівки. У Покровській громаді горіла літня кухня.