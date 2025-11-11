Розбиті будинки, агропідприємство, енергомережі: наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині

Сили оборони відступили з позицій в районах п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку

У фігуранта справи НАБУ про “Енергоатом” виявили нову нерухомість та автівки преміумкласу, — розслідування

По Синельниківському району окупанти вдарили БпЛА. У Васильківській громаді пошкоджено адмінбудівлі, кафе, декілька приватних осель і господарських споруд. Вогнем знищено дві автівки. У Покровській громаді горіла літня кухня.

Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, 12 приватних будинків та дві господарські споруди. Побиті також сонячні панелі, газогін, лінія електропередач, авто.