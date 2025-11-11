У фігуранта справи НАБУ про “Енергоатом” виявили нову нерухомість та автівки преміумкласу, — розслідування

Дружина виконавчого директора з безпеки “Енергоатому” Дмитра Басова, який є фігурантом корупційної справи НАБУ та САП, придбала нерухомість і автомобілі на сотні тисяч доларів. За даними розслідування, родина посадовця суттєво збагатилася після його роботи в енергетичній компанії.

Про це пише Bihus.Info.

Напередодні НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен і кілька наближених осіб. За даними слідства, Зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на закупівлі українського енергетичного гіганта – “НАЕК “Енергоатом”.

Реклама

Реклама

“З оприлюднених НАБУ матеріалів випливає, що кілька осіб, серед яких і Дмитро Басов (який тут фігурує як “Тенор”) вирішували питання з оплатами компанії за поставлені контрагентами товари та послуги. В разі, якщо бізнесмени воліли б отримати гроші та продовжувати працювати на підрядах, вони мали заплатити 10%-15% від загальної суми. Тих, хто не погоджувався, погрожували “обнулити”, – йдеться в публікації.

Екскерівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Дмитро Басов у 2019 році був звільнений з посади. За даними медіа, причиною стала низка корупційних скандалів. Згодом йому вдалось оскаржити це рішення й відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйони гривень за нібито вимушені прогули.

Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом” його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця стала власницею квартири на 70 кв. м за 140 тисяч доларів в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва White Lines.

Також за останні два роки у власності Наталії Басової з’явилися Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року та новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску.

За даними журналістів, орієнтовна вартість покупок Наталії Басової за останні роки становить приблизно 360 тисяч доларів.